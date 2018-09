31.08.2018 h 15:06 commenti

Modifiche sulla linea ferroviaria Bologna-Prato per la rimozione di residuati bellici

Stop alla circolazione dei treni dalle 9 alle 15 di domenica 2 settembre nel tratto Bologna San Ruffillo - Monzuno. Da Bologna centrale a Monzuno saranno in funzione gli autobus. Tutto regolare sulla linea Alta velocità

Modifiche alla circolazione dei treni, domenica 2 settembre tra le 9 e le 15, sulla linea Bologna-Prato a causa della rimozione di residuati bellici ritrovati Pianoro, in località Pian di Macina, in una zona prossima ai binari. La circolazione sarà sospesa tra Bologna San Ruffillo e Monzuno. Lo stop è stato disposto dalla prefettura di Bologna. I collegamenti tra Bologna centrale e Monzuno saranno garantiti con autobus che però non fermeranno nelle stazioni di Musiano Pian di Macina e Pianoro perché interdette al transito veicolare. Previste modifiche alla circolazione anche per alcuni treni a lunga percorrenza. Regolare il traffico sull'Alta velocità Bologna-Firenze.



