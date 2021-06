24.06.2021 h 10:31 commenti

Mobilitazione nazionale “Ripartiamo, insieme”, sabato in piazza anche la Camera del Lavoro di Prato

Cgil, Cisl, Uil chiedono la proroga del blocco dei licenziamenti e ammortizzatori sociali. Tre le piazze: Firenze, Bari e Torino

Anche la Camera del Lavoro di Prato sarà sabato prossimo, 26 giugno, in piazza S. Croce a Firenze (ore 10), per partecipare alla mobilitazione nazionale “Ripartiamo, insieme”, con manifestazioni in tre città italiane, oltre al capoluogo toscano, a Bari e Torino, promossa da Cgil, Cisl e Uil, per chiedere la proroga del blocco dei licenziamenti e il varo degli ammortizzatori sociali.

Un appuntamento, quello deciso dalle confederazioni nazionali, con una piattaforma articolata: insieme alla proroga del blocco dei licenziamenti e agli ammortizzatori sociali, Cgil, Cisl e Uil chiedono una governance partecipata a tutti i livelli sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, un sistema pensionistico con flessibilità in uscita dai 62 anni o con 41 anni di contributi, una legge quadro sulla non autosufficienza, un piano per l’occupazione giovanile e femminile, giustizia fiscale ed equità, il diritto alla salute con cure accessibili per tutti i cittadini, un patto per la scuola, salute e sicurezza.