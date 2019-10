22.10.2019 h 10:46 commenti

Mobilità urbana, il portale Holidu mette Prato nella Top 5 italiana

Prestigioso riconoscimento da parte del portale leader a livello mondiale per la ricerca delle case vacanza. Il presidente della Provincia Puggelli: “Ottimo risultato. Ora pensiamo in ottica di “Piana”

Prato è la quinta città italiana più virtuosa per i servizi legati alla mobilità urbana. A dirlo è Holidu, motore di ricerca per case vacanze. Nella classifica resa nota dal portale , leader a livello mondiale, il punteggio di efficienza assegnato a Prato è pari a 9.6 (meglio fanno solo Milano, Verona, Trento e Parma).

“Un ottimo riconoscimento per Cap Autolinee e per tutti gli Enti impegnati a rendere sempre più efficiente e all’avanguardia il trasporto pubblico nel bacino pratese” è il commento del presidente della Provincia Francesco Puggelli.

“Questo gradimento – prosegue – ci conferma che la strada intrapresa a sostegno del trasporto pubblico locale è quella giusta. Il territorio pratese, ogni anno, investe nel settore oltre 5 milioni e 100 mila euro di cui 110 mila euro da parte della Provincia. Guardando alle altre realtà, quello che emerge è che, a livello regionale, siamo il territorio provinciale che investe di più nel trasporto pubblico”.

Nel comprensorio pratese, grazie alla compartecipazione della Regione Toscana, dei Comuni (compresi Montale e Campi Bisenzio che rientrano nel bacino di Prato) e della Provincia, per ogni cittadino vengono investiti 16 euro, a fronte dei 13 euro (in media) nel resto della regione.

“Ovviamente – riprende Puggelli – per convincere le persone a lasciare la propria auto in garage e a scegliere il bus per i propri spostamenti, che è una scelta sostenibile sia dal punto di vista economico che ambientale, è necessario garantire un servizio sempre più funzionante e capillare. I buoni risultati fin qui raggiunti non devono farci adagiare sugli allori. I margini di miglioramento non mancano a partire dal trasporto scolastico o ai collegamenti con i Comuni decentrati che dobbiamo mettere nelle condizione di poter raggiungere con facilità non soltanto Prato ma anche Firenze, dove molti residenti della nostra provincia studiano o lavorano, tenendo a mente i futuri sviluppi del sistema tramviario fiorentino verso Campi Bisenzio e Le Piagge”.

“Dobbiamo pensare in ottica di Piana – conclude Puggelli – la vera sfida del trasporto pubblico del bacino pratese per il prossimo futuro dovrà essere quella di una maggiore integrazione della gomma con il ferro che permetta anche a chi vive in provincia di raggiungere in bus città come Firenze, Scandicci, Sesto Fiorentino grazie a collegamenti più diretti con le stazioni ferroviarie o verso i futuri capolinea della tramvia”.