03.01.2019 h 17:57 commenti

Mobilità sostenibile per Vaiano: dal bus a chiamata a più integrazione con i treni. Ecco i progetti

Il Piano è stato approvato nel corso dell'ultimo consiglio comunale con il voto favorevole del gruppo Centrosinistra per Vaiano, mentre il gruppo Vaianesi ha votato contro

Via libera al Piano di mobilità sostenibile del Comune di Vaiano. Nell’ultima seduta dell’anno il consiglio comunale ha approvato il Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) che definisce l’articolato scenario della mobilità comunale per i prossimi anni. Ha espresso voto favorevole il gruppo Centrosinistra per Vaiano, mentre il gruppo Vaianesi ha votato contro.

Mobilità sostenibile, sicurezza della viabilità comunale e della SR 325, qualità dell’ambiente con innovazione ed efficienza economiche. Sono queste le parole d’ordine del piano che è stato presentato dal sindaco Primo Bosi e dall’assessore Davide Puccianti. Il piano mette nero su bianco una serie di progetti, alcuni di prossima realizzazione, che riguardano la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete viaria cittadina, quello dei parcheggi e in generale la sicurezza e l’efficienza della mobilità comunale e di collegamento con Prato e con il resto della Vallata. Tra le novità più rilevanti, con una più forte integrazione tra bus e treno, c’è la sperimentazione del servizio di trasporto pubblico a chiamata.

“Il Pums è uno strumento, che non tutti i Comuni hanno, per dare efficaci risposte alla necessità dei cittadini di spostarsi. Uno dei punti di forza del piano è l’integrazione dei servizi di trasporto pubblico locale con la ferrovia - spiega il sindaco - Stiamo lavorando in questa direzione, si è già aperto il confronto con la Cap ma anche con la Regione e con RFI. Premessa fondamentale è la riqualificazione della piazza della stazione che diventerà il terminal degli autobus dove faranno capo anche i mezzi per Sofignano e Schignano-Migliana”. Per favorire lo scambio con la stazione è previsto che i bus vengano deviati sul percorso via di Sofignano, via Di Vittorio, via Borgonuovo, via Mazzini.

In uno scenario complessivo di riqualificazione e integrazione del trasporto pubblico si inserisce il servizio a chiamata. “Sperimenteremo il servizio a chiamata che va a integrare quello convenzionale - annuncia l’assessore Puccianti - In questo modo, garantendo flessibilità, potremo dare risposte alla domanda di mobilità con partenza e destinazione diffusa sul territorio. Sarà un servizio che partendo dalla stazione di Vaiano potrà raggiungere le frazioni”.

Il piano è stato scritto con la partecipazione dei cittadini e ne ha raccolto le richieste. “Sono state decisive le due assemblea molto partecipate che si sono svolte a Vaiano e a La Briglia, sono emerse alcune esigenze dei cittadini che sono entrate a far parte del piano”, mette in evidenza l’assessore Puccianti annunciando, in particolare, interventi per garantire la riqualificazione e la sicurezza dei percorsi di accesso alle scuole e alle fermate dei mezzi pubblici.