03.09.2020 h 10:42 commenti

Mobilità sostenibile, la proposta di Fratelli d'Italia: "Anche a Prato un servizio di sharing di monopattini elettrici"

Il capogruppo Claudio Belgiorno sottoporrà al Consiglio comunale l'idea: "Un modo per sfruttare al meglio le piste ciclabili, aiutare l'ambiente e far risparmiare tempo e denaro ai cittadini"

Attivare anche a Prato un servizio di mobilità urbana sostenibile e condivisa come già presente nelle grandi città italiane. E' questa la proposta che avanza all'amministrazione comunale il capogruppo di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno, che preannuncia un'iniziativa che nei prossimi giorni sarà portata all'attenzione del Consiglio comunale.

"L’emergenza coronavirus ha cambiato radicalmente le nostre abitudini anche sul fronte degli spostamenti - spiega Belgiorno -, basti pensare alle regole in vigore fino a poco tempo fa che prevendevano l’utilizzo di un'auto con un massimo di due persone a bordo. Inoltre è emerso da vari studi come gli italiani, in questo periodo di emergenza, preferiscano spostarsi con veicoli leggeri, monopattini o bici. Per non dimenticare gli incentivi che lo Stato a previsto per il 2021 proprio per l’acquisto di monopattini o bici eletrriche".

Da qui nasce la proposta che il gruppo consiliare di fratelli d'Italia porterà in Consiglio comunale: installare nel nostro comune delle aree dedicate allo sharing di monopattini elettrici. "Questo servizio può offrire molti vantaggi alla città - prosegue Belgiorno - a partire da rapidi spostamenti utilizzando le numerose piste ciclabili, a un risparmio da parte del cittadino nei costi di spostamento senza dover utilizzare la propria macchina o dover pagare il parcheggio, a non inquinare in quanto totalmente green. Importante - aggiunge l'esponentre di Fratelli d'Italia - sarà sviluppare un servizio accessibile economicamente a tutti con tariffe agevolate per giovani, studenti e soprattutto prevedere delle aree di sosta e parcheggi per i mezzi facilmente individuabili dagli utenti in città, per non vederli buttati in giro per le strade o marciapiedi".