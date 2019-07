10.07.2019 h 12:51 commenti

Mobilità sostenibile a Vaiano, due veicoli elettrici in car sharing per Comune e cittadini

Il progetto sperimentale parte domani con l'auto e a settembre vedrà entrare in servizio anche un furgone. I mezzi sono a disposizione dei dipendenti ma potranno essere anche noleggiati dai residenti

Il Comune di Vaiano spinge l’acceleratore sulla mobilità sostenibile e vara il progetto sperimentale di car sharing, basato sulla condivisione di due mezzi elettrici da parte della pubblica amministrazione e dei cittadini. A disposizione ci sarà un’auto (da domani 11 luglio) e un furgone Van 7 posti (pronto ai primi di settembre), che potranno essere utilizzati gratuitamente dai dipendenti del Comune in servizio e dai singoli cittadini che usufruiranno di tariffe agevolate (per l’auto il costo di una giornata sarà di 31 euro a fronte di un prezzo pieno di 59 euro).

Il Comune, sulla base di un avviso pubblico, ha selezionato l’impresa, l’Adduma Car, che mette a disposizione i mezzi e che gestirà il sistema di prenotazioni. Il “pieno” – in questa prima fase gratuito - si potrà fare grazie alle tre colonne di ricarica per veicoli elettrici, con sei postazioni, posizionate in piazza Donatori di Sangue, in piazza del Comune e in piazza Mazzini a La Briglia. La sperimentazione avrà una durata di due anni e ha visto un investimento di circa 30 mila.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina dal sindaco Primo Bosi, dall’assessore alla sostenibilità, Beatrice Boni e da Antonio Campione di Adduma Car.

“La scelta del car sharing va nella direzione di qualificare la mobilità sostenibile nel nostro territorio – sottolinea il sindaco Primo Bosi - contribuisce a diminuire il numero di veicoli circolanti, a decongestionare il traffico e soprattutto a ridurre l'inquinamento e i consumi energetici”.

L’auto disponibile è una Nissan Leaf (ha un’autonomia di 250 chilometri). Il servizio è facilmente utilizzabile ed è accessibile attraverso un portale di iscrizione a cui avranno accesso sia gli amministratori e i dipendenti del Comune che i cittadini in possesso della patente di guida. Una App permetterà di visualizzare e prenotare i veicoli disponibili, attraverso un QR Code si potrà poi aprire e utilizzare l’auto. Dipendenti e amministratori potranno utilizzare i mezzi per motivi di servizio su prenotazione come i cittadini. Per accedere al sistema di prenotazione, sulla sezione dedicata al Comune di Vaiano nel sito di Adduma, i cittadini dovranno utilizzare un codice di accesso che è VAIANOCT010719. Per scaricare l’App www.addumacar.it. Per informazioni info@åddumacar.it; tel. 0550948941 Le tariffe sono diversificate, decrescenti se l’uso del mezzo di prolunga nel tempo. Per l’auto si paga 0,09 euro al minuto per le prime due ore; 0,03 euro al minuto dalla terza ora; 0,01 al minuto dall’ottava ora: Per un’ora il costo è di 5,40 euro; per 4 ore di 14,40 euro; per 8 ore di 21,60 euro. La prenotazione di un’intera giornata (24 ore) è di 31,20 euro. Per il furgone i costi sono diversificati: 6,30 euro per un’ora; 18,60 euro per 4 ore; 30,06 euro per otto ore e 40,20 euro per l’intera giornata.