26.05.2022

Mobilità, in arrivo quindici sensori "conta traffico": ecco dove saranno posizionati

L'intervento rientra nel monitoraggio del piano urbano di mobilità sostenibile e sarà continuativo. I dati saranno sintetizzati in un sistema informatico compatibile a livello regionale

Quindici sensori per monitorare costantemente il traffico in modo da avere dati costantemente aggiornati sui flussi con dettaglio sulla presenza o meno di mezzi pesanti, in modo da valutare eventuali correttivi o interventi migliorativi in funzione del monitoraggio del Pums, il piano urbano per la mobilità sostenibile. E' quanto sarà installato a breve su quindici punti nevralgici della viabilità cittadina: rotatoria Capezzana-Tangenziale, rotatoria Baciacavallo-via Roma, rotatoria ponte Datini, rotatoria ponte Matteotti, intersezione Veneto-Montegrappa, rotatoria Repubblica Montegrappa, viale Leonardo da Vinci-sottopasso Nenni, intersezione via Filzi-via Nuti, rotatoria via Firenze-via Borgovalsugana, rotatoria Chiesanuova-Tangenziale Nord, rotatoria ponte Petrino, intersezione piazza delle Medaglie d'oro, rotatoria Iolo-Macrolotto-viale 16 aprile, intersezione via Lambruschini- via Borgovalsugana e infine la rotatoria di Pratilia.

Tutti i dati confluiranno in un sistema informatico per essere sintetizzati e messi a disposizione dell'amministrazione comunale e degli uffici: "E' una controll room compatibile con il sistema regionale - ha spiegato l'assessore alla mobilità Flora Leoni - in modo che tali dati possano essere confrontati e scambiati. Sarà un'azione continuativa a supporto delle politiche dell'amministrazione comunale. Saranno esaminati solo i livelli di traffico distinguendo tra mezzi a due, quattro o più di quattro ruote, ma non sarà rilevata la targa. E' un monitoraggio sui flussi di traffico che finanziamo con fondi ministeriali".