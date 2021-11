08.11.2021 h 19:29 commenti

Mobilità, il consigliere Soldi attacca la giunta: "Incapacità amministrativa e approccio ideologico"

Alla luce delle ultime criticità e delle critiche espresse da Aci Prato, il rappresentante del gruppo del Centrodestra ripercorre "gli interventi sbagliati" realizzati dalla maggioranza a cominciare da viale della Repubblica che per primo ha criticato



Ad attaccare la Giunta Biffoni sul tema caldo della mobilità è Leonardo Soldi, consigliere comunale del gruppo Centrodestra, il primo a puntare il dito contro i lavori in viale della Repubblica. Oggi, alla luce delle criticità registrate negli ultimi giorni in città e delle critiche mosse da Aci Prato, l'esponente dell'opposizione accusa giunta e maggioranza di approccio "totalmente ideologico".

"Era l’agosto 2020 quando affermai che il primo restringimento costruito di fronte al Buzzi avrebbe portato il viale in uno stato di congestione permanente, - afferma Soldi - ma il comune non si fece bastare quel primo intervento: volle portare dalle quasi 4 corsie precedenti alle solo due di oggi. Ricordo che l’assessore Leoni nel rispondere alla mia domanda di attualità in merito ebbe il coraggio di asserire che in realtà non c’erano mai state quattro corsie in quel tratto e che non era avvenuto nessun restringimento rispetto al flusso veicolare. Oggi mi duole constatare che purtroppo ebbi ragione, quel tratto di viale della Repubblica è quasi sempre intasato, la mattina la coda a volte raggiunge persino la via Firenze fino al bar Stadio, non era accaduto mai. Oltre a quel tratto in passato, ho confutato, sia pubblicamente sia in consiglio comunale, altre scelte deliranti dell’amministrazione: piazza Europa, via Machiavelli, viale Montegrappa, solo per citarne alcune. Le critiche mosse da Aci Prato, proprio prendendo ad esempio viale della Repubblica, non fanno che confermare tutto quanto affermato in precedenza. I dati positivi sulla incidentalità dell’anno “drogato” dalle chiusure imposte dalla pandemia servono a poco e soprattutto esse restituiscono una narrazione sbagliata: pensare di ridurre l’incidentalità costringendo chi ne ha necessità a non prendere l’auto o tenendoli bloccati nel traffico senza tener conto dei tempi di percorrenza, non è una buona politica - conclude Soldi - ma la dimostrazione dell’incapacità amministrativa della giunta e in particolar modo dell’assessore alla mobilità".