Mobilità elettrica, Prato si prepara alla rivoluzione: pioggia di colonnine di ricarica in arrivo

La giunta ha approvato il Piano della mobilità elettrica per venire incontro alla crescente domanda di postazioni di ricarica. Via libera anche all'accordo con regione e gestore del trasporto pubblico locale per rinnovare la flotta bus

Anche Prato si prepara alla rivoluzione dei mezzi di trasporto elettrici. Questa mattina, 14 febbraio, la giunta comunale ha approvato sia il piano della mobilità elettrica, che tra le altre cose prevede l'installazione di nuove colonnine per la ricarica dei veicoli, che l'accordo con Autolinee Toscane e Regione Toscana per l'acquisto di nuovi autobus ed infrastrutture elettrici e ibridi utilizzando il finanziamento da quasi 8,5 milioni di euro che i ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e finanze hanno concesso al Comune.

Partiamo dalle postazioni di ricarica. Attualmente sono 15. Poche rispetto alla crescente diffusione dei mezzi elettrici tra i cittadini. A Prato tra il 2020 e il 2021 siamo passati da 93 a 261 veicoli, con un incremento del 281%. Ecco dunque che sarà necessario adeguare l'offerta alla domanda. Il piano di mobilità elettrica prevede di implementare la dotazione di colonnine di ricarica anno dopo anno. Ne sono previste un centinaio entro il 2025 e circa 400 entro il 2030. Nel caso si applichi gli standard previsti dal Pnrr tali obiettivi devono essere moltiplicati per sei.

Le postazioni saranno principalmente nodi della mobilità (stazioni, fermate ferroviarie, parcheggi scambiatori), - stazioni di rifornimento e "attrattori" della mobilità urbana, (grande distribuzione, centri commerciali, cinema, musei, teatri, servizi pubblici e punti di interesse socio-culturali) e zone di sosta presso il centro storico. "Facciamo la nostra parte per dare una risposta a questa nuova esigenza - afferma Flora Leoni, assessore alla Mobilità - Il passaggio all'elettrico rappresenta una scelta indiscutibile per il futuro e l'obiettivo è quindi quello di mettere a disposizione dei cittadini la miglior offerta possibile per assecondare questa nuova mobilità".

Quanto al rinnovo della flotta degli autobus più inquinanti, le risorse a disposizione ammontano a 32 milioni di euro e fanno capo a tre linee di finanziamento: una Pnrr e due ministeriali. Una di queste mette in campo gli 8,5 milioni oggetto dell'accordo approvato oggi in giunta. Serviranno per acquistare 12 mezzi ibridi e 9 elettrici entro il 31 dicembre 2025. Complessivamente si prevede di cambiare una cinquantina di mezzi con le relative infrastrutture e dotazioni.





