Mobilità dolce, nel 2023 tredici nuove piste ciclabili tra cantieri e progetti

Il sistema vedrà nuovi tratti e ricuciture con quelli esistenti. Novità importanti anche la Ciclovia del sole e per il collegamento Firenze-Prato

Il 2023 sarà un anno importante per la mobilità sostenibile. Nei prossimi 12 mesi infatti la rete ciclabile si arricchirà di nuovi tratti e di interventi di ricucitura con quelli esistenti che saranno riqualificati. In particolare, attraverso 6 milioni di euro del Coni, partiranno i lavori per sei collegamenti tra cui quello tra Paperino e San Giorgio lungo via del Ferro e l'asse ospedale-centro da via Galcianese. E' in corso l'approvazione di altri sette progetti per nuove piste finanziati dal Pnrr per 3,5 milioni di euro. Si tratta di via Liliana Rossi-Coiano-Chiesanuova, via Catani, Borgonuovo-via Filzi-via Pistoiese, piazza della Stazione Centrale, Narnali-Maliseti, Galciana-Vergaio-Ospedale, Parco della Liberazione. Le gare saranno pubblicate nel corso dell'anno.

"Gli obiettivi strategici della rete ciclabile primaria sono stati dettagliati all’interno del Biciplan, adottato dalla giunta durante la seduta del 13 dicembre 2022. – afferma l'assessore Flora Leoni – Il documento ha individuato le gerarchie d’intervento più utili a massimizzare le funzionalità del sistema. Tale strumento si pone quindi quale indicazione programmatica per gli interventi da mettere in atto affinché la rete già esistente possa divenire sempre più efficiente, pratica ed attrattiva"

Non solo. Saranno affidati i lavori per la Ciclovia del Sole, parte integrante di Eurovelo7, l’itinerario ciclabile europeo che collega Capo Nord a Malta. Il comune di Prato è responsabile unico del procedimento per la progettazione definitiva attualmente in corso per la tratta tra Firenze e il confine con l’Emilia Romagna. Il tratto pratese costerà 3,2 milioni, finanziati per il 20% dal Comune di Prato ed il resto dalla Regione Toscana e dal Pnrr. Entro l’estate poi, verrà inaugurata la Ciclovia Firenze Prato.

Novità importanti anche per il progetto della metropolitana di superficie Peretola-Pecci. "Abbiamo appreso – conclude Leoni - che la Regione ha affidato lo studio di fattibilità tecnico economica".