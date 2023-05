02.05.2023 h 10:08 commenti

Mascherine e gel in scadenza, caccia allo smaltimento più economico. L'odissea delle scuole

I presidi sanitari devono essere smaltiti come rifiuti speciali con costi altissimi a carico delle scuole. Nonostante i dirigenti scolastici avessero chiesto lo stop delle forniture al Ministero, gli scatoloni sono continuati ad arrivare

Dalla caccia ad accaparrarsi mascherine e gel durante il periodo del Covid, alla ricerca disperata dello smaltitore più conveniente nella fase del post pandemia.Gli istituti superiori pratesi sono sommersi da scatoloni di presidi sanitari in scadenza che devono essere gettati via come rifiuti speciali con costi altissimi, questa volta a carico delle stesse scuole. In media la tariffa richiesta oscilla fra gli 800 euro e i 2mila a seconda del quantitativo, qualche preside si è affidato a Alia, mentre Paolo Cipriani del Marconi ha trovato una ditta da fuori regione con prezzi più competitivi. “E' stata una lunga ricerca - racconta -, prima ho cercato di riciclare costruendo tende, ma ne ho utilizzate poche così ho trovato questa ditta, ma devo aspettare che organizzi un viaggio in Toscana per contenere i costi. Al tempo avevo chiesto al Ministero di stoppare le forniture, ma non mi hanno ascoltato”.Uno spreco enorme dovuto anche alla pessima qualità delle mascherine inviate: “Puzzavano e avevano problemi con gli elastici – spiega Mario Di Carlo dirigente del Rodari Cicognini – quindi i ragazzi non volevano utilizzarle. Con il gel è andata meglio, visto che comunque si è utilizzato, ma una parte della fornitura è scaduta e così abbiamo dovuto chiedere lo smaltimento per rifiuti speciali con costi esorbitanti”.Prima della discarica, al Dagomari si è provato anche la strada della donazione: “Abbiamo invitato le associazioni del terzo settore a venirle a prendere – ha spiegato la dirigente scolastica Claudia Del Pace – ma la maggior parte dei presidi sono rimasti, così sono stati stoccati nel piazzale della scuola in attesa che la ditta incaricata venga a ritirarli”.