Conquista il secondo gradino del podio di Miss cinema Toscana la montemurlese Simona Cancelliere, 25 anni, estetista. La fascia va a Martina Iacomelli di Marina di Pisa, 21 anni studentessa. Terzo posto per l'empolese Simona Rosati, 26 anni studentessa.

Si chiude così la finale regionale di Miss Cinema toscana 2018 che si è svolta ieri sera, 16 agosto, a Marina di Bibbona.La concorrente di Marina di Pisa è riuscita a sbaragliare la concorrenza di ben 19 finaliste regionali e a volare quindi alle prefinali di Jesolo. Il secondo posto della bella montemurlese Cancelliere non è sufficiente a farle spiccare il volo oltre i confini regionali, ma le dà un'opportunità in più rispetto alle altre concorrenti. I giochi infatti, possono riaprirsi se la vincitrice della fascia di ieri sarà eletta anche Miss Toscana nella finalissima del 22 agosto a Casciana Terme. A quel punto Iacomelli cederà il titolo di miss Cinema alla seconda classificata, Simona Cancelliere, appunto.Dita incrociate per lei e per l'altra montemurlese del concorso, Alice Biagioli, che ieri non è rientrata tra le prime 6 ma che comunque parteciperà alla gara per il titolo di Miss Benessere Equilibra Toscana, che si terrà il 20 agosto al campeggio Le Esperidi di Marina di Bibbona e a quella finale di Miss Toscana il 22 agosto a Casciana.La manifestazione divenuta da diversi anni un appuntamento fisso nel cartellone degli eventi estivi bibbonesi anche in questa edizione ha riscontrato un enorme successo,ed è stata organizzata dall'amministrazione comunale con la collaborazione dell'Asb, della Pubblica Assistenza e dagli operatori turistici di Bibbona. Non semplice il lavoro della giuria della serata presieduta dal sindaco Massimo Fedeli e dal suo vice Simone Rossi, nel dover scegliere tra il gruppo delle 19 concorrenti in gara la miss più rappresentativa al titolo storico di Miss Cinema. Ospiti della serata Sofia Penco di Bibbona Miss Miluna 2018 e Lavinia Mannucci di Firenze Miss Toscana 2017, gradito inoltre dal pubblico presente l'intervento dell'avvocato Silvia Bartolini presidente del Codacons Toscana