06.12.2021 h 18:41 commenti

Misericordia, la cerimonia della vestizione dei nuovi confratelli e consorelle torna in presenza

Domani 8 dicembre la solenne messa in cattedrale con l'accoglienza di 48 nuovi ingressi

La Misericordia di Prato recupera la cerimonia dei nuovi ingressi dello scorso anno e apre alla fratellanza la tradizionale celebrazione in occasione dell’Immacolata. Nel 2020, per via delle restrizioni legate alla pandemia, la messa dell’8 dicembre, uno dei momenti solenni celebrati da secoli dall’antico sodalizio della Misericordia, si svolse alla sola presenza del Magistrato e senza il rito della vestizione. Quest’anno l’appuntamento sarà nuovamente festeggiato secondo le modalità consuete e si terrà in cattedrale.

Domani mercoledì 8 dicembre la messa sarà presieduta dal vescovo Giovanni Nerbini alle 10,30 e concelebrata dal cappellano don Gino Calamai. Qui arriveranno i confratelli e le consorelle in Brigata con partenza dal vicino oratorio di San Michele. Durante la celebrazione, ai nuovi ingressi sarà consegnata la cappa del pellegrino, completa della buffa, il tipico cappuccio nero. I vestendi – i nuovi confratelli e consorelle – saranno quarantotto. Come detto in questo numero ci sono anche coloro che avrebbero dovuto vivere la cerimonia di ingresso lo scorso anno.