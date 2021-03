13.03.2021 h 17:02 commenti

Misericordia, i volontari del servizio socio sanitario: "Vaccinate anche noi"

Sono 700, rientrano quasi tutti nella fascia degli over 65 e svolgono un servizio importante. Il proposto Mannelli chiede alla Regione di calendarizzare gli appuntamenti per permettere di lavorare in sicurezza

Nella lunga lista di persone che chiedono di essere vaccinate in tempi rapidi ci sono anche 700 volontari della Misericordia che effettuano servizio nell’ambito del trasporto socio sanitario.

A farsi portavoce dei confratelli e delle consorelle è il proposto Gianluca Mannelli che torna a chiedere, come era avvenuto durante il lockdown, di garantire la sicurezza per chi lavora in prima linea . “Sono volontari che generosamente si mettono a disposizione per aiutare il prossimo durante questa emergenza sanitaria – spiega il proposto – e hanno diritto a essere tutelati con il vaccino, così come promesso dalle autorità regionali. A questo si aggiunge che sono quasi tutti over 65".

Tra gennaio e febbraio 300 tra dipendenti e volontari del 118 della Misericordie di Prato, Poggio a Caiano, Carmignano e Comeana sono stati vaccinati, ma molti di più sono ancora in attesa di conoscere il proprio turno di vaccinazione.

Sostiene pienamente l’appello della Misericordia, il presidente del Consiglio comunale, Gabriele Alberti: “Mi sento di sostenere l’appello che è stato rilanciano dal Preposto della Misericordia. Dopo un anno di pandemia, vogliamo che venga riconosciuto e tutelato il ruolo ed il lavoro di quei volontari che in questi lunghi mesi di pandemia non hanno mai fatto mancare il loro contributo. I volontari non si fermano, ma hanno paura, temono il contagio e sperano nel vaccino che permetta loro di operare con maggiore serenità e sicurezza. Dobbiamo fare di tutto perché avvenga nel minor tempo possibile quindi auspico che la Regione dia precedenza a queste figure così fondamentali”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus