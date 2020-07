L'abbattimento del Misericordia e Dolce è un'odissea senza fine. Il Tar della Toscana ha rinviato al 22 luglio la decisione sulla richiesta della Rad Service srl, terza classificata della gara d'appalto, di sospensiva dell'aggiudicazione definitiva dei lavori alla prima classificata, la Daf Costruzioni stradali di Milano da parte dell'Asl Toscana Centro.La decisione in merito a tale istanza era attesa in questi giorni, ma nell'udienza di ieri, 9 luglio, i giudici amministrativi toscani hanno accolto la richiesta della stessa Rad service di rinvio della trattazione della propria domanda cautelare alla camera di consiglio del 22 luglio, in modo da avere il tempo per esaminare i contenuti del ricorso incidentale depositato il 6 luglio dalla Daf Costruzioni. In buona sostanza l'inizio dei lavori di demolizione del vecchio ospedale per far posto al parco urbano voluto dal Comune di Prato, è ancora al palo e chissà quanto ci resterà se il 22 luglio il Tar accoglierà la richiesta di sospensiva dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto in attesa del giudizio di merito. Aggiudicazione definitiva che, lo ricordiamo, è frutto del sub-procedimento indicato dal Consiglio di Stato nella sentenza che ha escluso la seconda classificata e dato ragione alla prima e alla terza classificata con dei distinguo ( LEGGI).