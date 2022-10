26.10.2022 h 17:43 commenti

Misericordia di Seano al voto per rinnovare i propri vertici

L'appuntamento è per domenica quando i soci sono chiamati a scegliere otto consiglieri tra cui poi sarà scelto il nuovo presidente. Ecco chi sono i dieci candidati

La Misericordia di Seano rinnova le proprie cariche sociali. Domenica 30 ottobre, tutti i soci sono chiamati a votare gli 8 consiglieri che poi eleggeranno il nuovo presidente della Confraternita, costola di quella pratese.

A presiedere la buona riuscita della votazione, la Commissione Elettorale, nominata dal consiglio uscente, della quale fanno parte, Stella Spinelli, ex assessore comunale di Carmignano, Costanza Pacinotti, consigliere dell’attuale Amministrazione Prestanti, e Claudio Fattori, anima del braccio di Protezione Civile della Misericordia seanese. A quest’ultimo è andata anche la presidenza della Commissione.

I soci hanno avuto 26 giorni per presentare la propria candidatura, dal primo ottobre al 26, e come da Statuto, la Commissione ha esaminato una a una la candidabilità dei richiedenti. Da questo lavoro sono usciti dieci nomi: Matteo Cutaia, presidente uscente in carica da due mandati, Claudio Bracciotti, Simona Monti, Frida Petruzzi, Fabiano Trinci, Paolo Alterini, Marco Bracciotti, Michele Ciolini, Fabio Pacini e Rosa Irene Salinaro. Assente illustre, il vice-presidente uscente Alessio Bracciotti, che ha deciso di lasciare la carica da consigliere senza ripresentarsi per i troppi impegni personali.

I seggi saranno aperti nelle rispettive sedi domenica mattina a Bacchereto (9-13), e mattina e pomeriggio con orario continuato dalle 8:30 alle 16:30 a Seano.

Ogni socio è invitato a recarsi alle urne per esprimere il proprio voto e sarà possibile esprimere un massimo di otto preferenze.



