08.06.2023 h 14:45 commenti

Minori stranieri non accompagnati, a Prato sono solo quarantasette

La maggioranza proviene dall'Albania. In totale i ragazzi minorenni accolti nelle strutture pratesi sono 66. Entro giugno una nuova struttura per soddisfare le richieste

Sono quarantasette, l'età media è di sedici anni, i minori stranieri non accompagnati che sono accolti nelle strutture del Comune di Prato. Il 10% rispetto a quelli del Comune di Firenze.

Numero piccoli, dettati anche dal tipo di accoglienza, definita dall'assessore ai servizi sociali Simone Faggi in commissione 3, "Modello diffuso pensato sulle esigenze dei singoli".

Ad essere accolti sono stati 31 ragazzi albanesi, cinque bengalesi, tre pakistani, uno egiziano e uno dal Ghana.

"In totale - ha proseguito Faggi - i minori accolti nelle strutture convenzionate sono 66. Il nostro obiettivo è di arrivare a 70 posti, sempre nell'ottica di salvaguardare un rapporto personale di crescita che possa accompagnare i ragazzi a diventare indipendenti". Sono già in corso le trattative con un ente del territorio per ampliare l'offerta di accoglienza .

A seguirli gli assistenti sociali che monitorano la situazione, e, in alcuni casi in accordo con il tribunale dei minori, si attiva il proseguo del percorso fino ai 21 anni per completare anche il percorso formativo. "In questo caso i risultati - ha sottolineato la dirigente Valentina Sardi - sono ancora più evidenti, la maggior parte trova un lavoro. La ricerca di un'occupazione è il motivo fondamentale per cui arrivano a Prato, e poi restano sul territorio".

(a.a.)