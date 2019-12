16.12.2019 h 18:19 commenti

Minorenni schiavizzate con i riti vudù e mandate a prostituirsi, pesanti condanne per le "maman"

Quattro donne sono state condannate a pene da 5 anni e 8 mesi a 16 anni e 8 mesi. L'indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, erano partite da una casa a Iolo dove madre e figlia gestivano la tratta di giovanissime ragazze

Condanne pesanti, da 5 anni e 8 mesi a 16 anni e 8 mesi, per quattro "maman" nigeriane, accusate a vario titolo di tratta di esseri umani e riduzione in schiavitù di giovani africane, anche minori, costrette a prostituirsi a Prato, Calenzano e Sesto Fiorentino.

L'indagine, coordinata dal pm Angela Pietroiusti della Dda di Firenze, ha avuto inizio nel febbraio 2016 ed è partita dalla segnalazione della presenza di un appartamento a Iolo di Prato abitato da una nigeriana e dalla figlia ( LEGGI ). Nella casa si alternavano nigeriane mandate a prostituirsi sulle strade di Calenzano, paese limitrofo.

La donna, Enoma Eghomwanre, 49 anni, residente a Pistoia, considerata la 'maman', è stata condannata a 16 anni e 8 mesi e a 4.000 euro di multa. La figlia, Rita Eghomwanre, 25enne, è stata condannata a 6 anni e 40mila euro di multa. Di 9 anni e 4 mesi la pena inflitta alla complice Dorothy Omokhoa e di 5 anni e 8 mesi quella a Sabina Eweka, reclutatrice residente a Castiglion del Lago (Perugia) ma abitante in Inghilterra.

Le ragazze, anche minorenni, venivano reclutate in Nigeria. Le imputate, è stato ricostruito nel processo, organizzavano e pagavano il viaggio verso l'Italia, via terra nella parte iniziale e della durata di alcuni mesi, attraverso la Libia e poi con scafisti fino alle coste italiane. Prima della partenza, le giovani venivano sottoposte a riti 'voodoo', e una volta giunte in Italia, con cui, per la forte superstizione accertata nell'inchiesta, venivano costrette a prostituirsi. Dovevano consegnare l'intero provento alle 'maman' fino all'estinzione del debito che a seconda dei casi, veniva quantificato in cifre dell'ordine dei 30-40.000 euro a ragazza.