Minorenne tenta il furto in un locale con altri giovani ma viene sorpreso dalla polizia

E' successo sabato notte in via Casella a Santa Lucia. Due dei componenti della banda sono riusciti a fuggire. Sequestrati gli attrezzi da scasso tra cui una zappa

C'è anche un minorenne nella banda che sabato notte ha tentato di rubare in un locale commerciale in via Casella a Santa Lucia, nella zona nord di Prato. Un colpo mandato all'aria dall'intervento della polizia, allertata da chi abita nelle immediate vicinanze.

Due dei quattro componenti sono riusciti a scappare. Gli altri, entrambi italiani, sono stati bloccati nei giardini pubblici della zona. Si tratta di un ventenne, residente in città con precedenti e appunto di un sedicenne, incensurato. Sono stati portati in questura e denunciati per tentato furto aggravato. Il minore è stato poi riaffidato alla madre. Sono stati sequestrati gli attrezzi da scasso utilizzati dalla banda per forzare la porta dell'attività commerciale e abbandonati sul posto prima di fuggire: un tronchese, una zappa con manico di legno e un paio di guanti.

