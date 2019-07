30.07.2019 h 10:00 commenti

Minorenne aggredito e rapinato in piazza Stazione, arrestato ventiquattrenne

E' successo nella serata di ieri. Sul posto è intervenuta la polizia. La vittima è stata colpita con un calcio e derubata del borsello che teneva a tracolla. L'aggressore si è scagliato contro gli agenti ed è stato accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale

Ha aggredito e rapinato un diciassettenne marocchino e per questo è stato arrestato dalla polizia. In manette è finito un richiedente asilo senegalese di 24 anni, incensurato. Il fatto è avvenuto intorno alle 19.30 di ieri, lunedì 29 luglio, in piazza Stazione. Il minorenne ha raccontato di essere stato strattonato e colpito con un calcio prima di essere derubato del borsello che teneva a tracolla. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il senegalese ha tentato in tutti i modi di sottrarsi al controllo e all'identificazione e per questo, oltre che rapina e lesioni, è stato accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale. Il senegalese, difeso dall'avvocato Alessandro Burzo, è comparso davanti al giudice che ha convalidato l'arresto e subito disposto la scarcerazione.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus