23.03.2021 h 08:26

Minicar avvolta dalle fiamme: residenti costretti a lasciare le case, due intossicati

Il mezzo era parcheggiato in una corte privata in via Marianna Nistri. Il denso fumo ha invaso un magazzino e gli appartamenti soprastanti. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia

Cinque persone sono state costrette a scappare dalle loro abitazioni, invase dal denso fumo sprigionato dal rogo di una minicar. E' successo ieri sera, 22 marzo, poco dopo le 22.30 in via Marianna Nistri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, che hanno dovuto dare assistenza a due dei residenti, che accusavano sintomi da intossicazione da fumo. La minicar era parcheggiata in una corte privata di una abitazione, nelle immediate vicinanze di un portone di un locale adibito a magazzino. Il fumo ha invaso completamente il magazzino e gli appartamenti sovrastanti. All’arrivo dei vigili del fuoco i residenti erano già usciti. Sul posto anche la polizia con le Volanti. L'incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, si è limitato alla sola vettura, andata completamente distrutto. Il palazzo, invece, ha riportato danni solo a livello della facciata.

Edizioni locali collegate: Prato

