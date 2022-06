Stop all’effetto “camera a gas” in viale Vittorio Veneto provocato dal continuo passaggio di autobus da e e per la vicina Stazione Centrale. Dall’11 giugno infatti, sono state dirottate quattro linee su via Matteotti, piazza XX settembre e via arcivescovo Martini per raggiungere piazza San Marco alleggerendo così il corridoio di piazza Europa e viale Vittorio Veneto.La novità è stata presentata questa mattina, 23 giugno, in commissione Mobilità dall’assessore Leoni alla presenza di un rappresentante degli oltre 350 residenti firmatari della petizione per chiedere la riqualificazione di viale Veneto e un intervento che riduca l’inquinamento acustico e atmosferico. I cittadini hanno contato ben 1.200 mezzi al giorno da e per la stazione con la fermata davanti all'ex Coop che provoca lunghe file soprattutto, ma non solo, durante le ore di punta. Con il dirottamento di 3 linee extraurbane e una urbana su via Matteotti si ridurranno di 350 mezzi. Il cambio di percorso riguarda la Lam azzurra in tutte e tre le sue direttrici (Firenze via Autostrada e zona medicea sia attraverso Tavola che da via Roma), la linea C/F Campi Firenze (ma solo all'andata perchè al ritorno transita da viale Montegrappa), la linea numero 4 da e per Mezzana La Querce e Calenzano e la linea 301 da Barberino a Prato. Di conseguenza sono state spostate una coppia di fermate in via Arcivescovo Martini, una lato poste e una lato Porta fiorentina.