27.08.2021 h 11:00 commenti

Mini piantagione di marijuana in casa e tre patenti false, denunciato ventisettenne

La scoperta è stata fatta dai carabinieri di Carmignano che hanno esteso la perquisizione al suo domicilio dopo averlo trovato in possesso di 5 grammi di hashish

C'era una piccola serra per la coltivazione di marijuana nell'abitazione di un 27enne di Carmignano perquisito ieri sera, 27 agosto, dai carabinieri della locale stazione dopo essere stato trovato in possesso di circa 5 grammi complessivi tra hashish e marjuana a Seano. Nella casa i militari ne hanno rinvenuto altrettanti e della stessa tipologia, ma soprattutto è stata scoperta una serie di vasi con messa a dimora i semi per la coltivazione casalinga di marjuana; il tutto corredato dalla relativa attrezzatura di lampade alogene per la necessaria illuminazione artificiale.

Secondo i carabinieri lo stupefacente sarebbe stato destinato allo spaccio nello stesso comune mediceo.

Non solo droga. E' stato scoperto che l'uomo, mai possessore di titoli di guida e recentemente già denunciato dai carabinieri di Prato per guida senza patente, aveva tre patenti false ed intestate a suo nome. In tale contesto si concentrano gli investigatori per far luce sulle modalità con le quali ne abbia acquisito il possesso.

L’uomo, denunciato a piede libero, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e di possesso di documenti contraffatti.