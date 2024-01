15.01.2024 h 15:39 commenti

Minacciato di morte dal ladro che aveva sorpreso a rubare sull'auto

L'intervento della polizia nella serata di ieri. Il malvivente è stato poi arrestato con l'accusa di rapina impropria

E' finito in manette con l'accusa di rapina impropria dopo aver minacciato di morte la persona che lo aveva sorpreso a rubare all'interno dell'auto parcheggiata in strada. E' successo nella serata di ieri, domenica 14 gennaio. Sono stati i poliziotti delle Volanti ad arrestare l'uomo, un pluripregiudicato di nazionalità marocchina, irregolare in Italia e senza fissa dimora. Verso le 21 gli agenti hanno notato l'uomo all'interno di un'auto e, poco dopo, sono stati avvicinati da un testimone che era appena stato minacciato di morte dal ladro. La perquisizione dello straniero ha fatto saltare fuori un coltello del tipo multiuso oltre ad un magnete utilizzato per forzare la portiera della vettura.

Edizioni locali collegate: Prato

