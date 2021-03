11.03.2021 h 08:56 commenti

Minacciati con la pistola e rapinati in casa: momenti di terrore a Santa Lucia

Il colpo è stato messo a segno ieri sera all'ora di cena. Ad agire quattro banditi con il volto travisato

Ancora una rapina a mano armata ai danni di una famiglia. E' successo ieri sera, 10 marzo, in una villetta di via Bologna a Santa Lucia. Secondo quanto riportato stamani nell'edizione di Prato de La Nazione, ad agire sarebbero stati quattro banditi che avevano una pistola con la quale hanno minacciato i proprietari, al momento del loro ritorno a casa poco dopo le 20. I malviventi avevano il volto travisato e avrebbero avuto un accento dell'Est Europa. Dopo aver puntato la pistola contro la coppia, si sono introdotti in casa e hanno portato via soldi e oggetti preziosi, per un valore che ancora non è stato quantificato. Poi sono scappati a piedi, probabile che avessero un complice ad attenderli. Illesi i proprietari della casa, a parte un comprensibile spavento. Sulla vicenda sta indagando la polizia con la Squadra mobile, mentre subito dopo l'allarme sono intervenute le Volanti che hanno anche fatto ricerche dei banditi senza però trovare loro tracce. Da chiarire se l'arma impugnata da uno dei rapinatori fosse vera oppure una scacciacani.

Edizioni locali collegate: Prato

