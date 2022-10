25.10.2022 h 14:57 commenti

Minacciata con un coltello puntato alla gola e derubata del telefonino, vittima una ragazzina

E' successo intorno alle 19 di ieri lungo la passerella pedonale che collega via Rimini al polo scolastico di Reggiana. In azione due giovani. Sul posto i carabinieri, avvertiti dai testimoni

Minacciata con un coltello puntato alla gola e costretta a consegnare il telefonino. Bruttissimo episodio quello avvenuto intorno alle 19 di ieri, lunedì 24 ottobre, lungo la passerella pedonale che collega via Rimini al polo scolastico di Reggiana. La vittima è una ragazzina cinese di 16 anni, sorpresa alle spalle da due giovani, pare nordafricani. Uno le si è parato davanti e, avvicinando la lama alla gola, le ha ordinato di tirare fuori il telefonino e tutti i soldi che aveva con sé. Alla scena hanno assistito due ragazze, entrambe italiane, che, come la vittima, stavano attraversando a piedi la passerella in direzione delle scuole. I due malviventi, che sarebbero minorenni secondo i particolari forniti ai carabinieri chiamati sul posto da una delle testimoni, si sono poi allontanati in direzione di via Reggiana. Inutili le ricerche immediatamente avviate in tutta la zona: nonostante la dettagliata descrizione dei vestiti e dei berretti che indossavano, dei due non è stata trovata traccia. Sotto choc la ragazzina che è stata raggiunta nel giro di pochi minuti dal padre che ha presentato denuncia. Non c'è stato bisogno dell'intervento dell'ambulanza perché la giovane non ha riportato nessuna conseguenza, a parte il grande spavento.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus