Minacciano di buttarsi dal tetto del pronto soccorso: "Non abbiamo né casa né lavoro"

Momenti di apprensione all'ora di pranzo per il gesto di una coppia. Sono intervenuti i carabinieri insieme alla guardie giurate. L'uomo e la donna sono stati poi convinti a scendere

Momenti di apprensione, oggi 9 ottobre, all'ospedale Santo Stefano per una coppia che minacciava di buttarsi di sotto dal tetto del pronto soccorso. Sul posto, poco dopo le 13,30, sono intervenuti i carabinieri e le guardie giurate di Sicuritalia, che sono riusciti a far desistere i due che chiedevano un alloggio e un lavoro. L’uomo e la donna, entrambi italiani, hanno utilizzato le scale di sicurezza per salire sul tetto I carabinieri insieme alle guardie giurate sono riusciti a raggiungerli. Poi hanno cercato di tranquillizzare i due che hanno raccontato di non avere un posto dove dormire e anche problemi economici. L'opera di convincimento dei militari ha avuto effetto e i due sono stati messi in sicurezza e fatti scendere. Per il 23 ottobre è già stato fissato un appuntamento con i servizi sociali del Comune di Prato.





