30.03.2018 h 12:25 commenti

Minaccia una donna con la siringa e la rapina del portafogli: arrestata dopo un inseguimento

In manette una 35enne pluripregiudicata: in pieno giorno è salita sull'auto di un'automobilista che si era fermata per rispondere al telefono. Bloccata dagli agenti di una Volante

Ha rapinato in pieno giorno un'automobilista dopo averla minacciata con una siringa ma è stata subito inseguita dalla vittima e da due passanti e poi bloccata e arrestata dai poliziotti delle Voalnti, intervenuti nel giro di pochissimi minuti. E' successo nel primo pomeriggio di ieri, 29 marzo, in piazza della Stazione. In manette è finita una 35enne pistoiese, pluripregiudicata e già colpita da foglio di via obbligatorio da Prato. Intorno alle 13.45 ha preso di mira una patese di 48 anni che aveva accostato l'auto al marciapiede per rispondere ad una telefonata. La rapinatrice ha approfittato della circostanza per salire a bordo dell'auto e minacciare con l'ago della siringa la malcapitata, tenuta immobilizzata con la cintura di sicurezza. Poi ha preso il portafogli dalla borsa della donna ed è scappata. La vittima ha immediatamente reagito e si è messa all'inseguimento della rapinatrice. In suo aiuto sono intervenuti anche due passanti. Poi, nel giro di poco, è arrivata anche la Volante che ha bloccato la 35enne, arrestata per rapina aggravata.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus