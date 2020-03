07.03.2020 h 14:28 commenti

Minaccia un uomo con un coltello alla presenza della polizia, denunciata

Nei guai una donna di 53 anni. Gli agenti sono intervenuti in un circolo a San Giusto dopo aver ricevuto la segnalazione di una lite tra due persone

Ha minacciato con un coltello un uomo e lo ha fatto all'interno di un circolo e davanti alla polizia. Protagonista una donna di 53 anni, con precedenti, che è stata denunciata per minacce aggravate. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 6 marzo, a San Giusto. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di una lite tra due persone e hanno trovato la donna che, in forte stato di agitazione, stava litigando con un uomo contro cui improvvisamente ha puntato un coltello. I poliziotti l'hanno disarmata e accompagnata in questura dove è stata identificata e denunciata.