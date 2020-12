09.12.2020 h 14:14 commenti

Minaccia un gruppo di giovani con un bastone, denunciato trentasettenne

Il fatto è accaduto nella serata di ieri a Paperino. L'autore è stato rintracciato dopo la richiesta di aiuto dei ragazzi che erano in strada a chiacchierare. L'accusa: minacce aggravate

Ha minacciato un gruppo di giovani con un bastone di legno. Protagonista un italiano di 37 anni, denunciato dalla polizia per minacce aggravate. Il fatto è avvenuto intorno alle 20 di ieri, martedì 8 dicembre, in via Fosso dei Masi a Paperino. I ragazzi, stando al loro racconto, stavano chiacchierando quando l'uomo si è avvicinato e, mostrando il bastone, li ha minacciati per poi allontanarsi a bordo di un'auto. Le ricerche fatte in zona dagli agenti hanno portato ad individuare l'autore dell'episodio che, a fronte della richiesta di una spiegazione circa il suo comportamento, non ha saputo dare giustificazioni. Nella macchina è stato ritrovato, e sequestrato il bastone, lungo circa 80 centimetri.



Edizioni locali collegate: Prato

