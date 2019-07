09.07.2019 h 09:03 commenti

Minaccia le farmaciste con un cric e le rapina di 200 euro: paura a Viaccia

Il colpo messo a segno da un bandito solitario nella farmacia di via Pistoiese. Sul posto la polizia che sta svolgendo le indagini

Ha fatto irruzione nella farmacia di via Pistoiese a Viaccia brandendo un crick, si è fatto consegnare circa 200 euro dalle farmaciste e poi è scappato a piedi. Ha agito probabilmente da solo il bandito che ieri, 8 luglio, ha preso di mira l'esercizio commerciale. Il colpo, come si legge sull'edizione di oggi de La Nazione, è avvenuto intorno alle 18.15. Sul posto è intervenuta la polizia con le Volanti e poi con l'Antirapina e la Scientifica. Il malvivente, che era a volto scoperto, è stato descritto come uno straniero, forse dell'Europa dell'Est. Qualche elemento in più lo forniranno le immagini registrate dalle telecamere e già acquisite dalla polizia.

Edizioni locali collegate: Prato

