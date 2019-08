30.08.2019 h 13:15 commenti

Minaccia la badante di morte impugnando una pistola ad aria compressa e una balestra

Intervento della polizia, nel tardo pomeriggio di ieri, a Castelnuovo dopo la lite scoppiata in una casa. Sequestrati all'uomo anche un coltello, una roncola e un machete oltre a pallini di piombo e dardi

Al culmine di una lite ha minacciato di morte la badante prima impugnando una pistola ad aria compressa poi, quando la donna è corsa in strada in cerca di aiuto, armandosi con una balestra.

E' successo nel tardo pomeriggio di ieri, 29 agosto, in zona Castelnuovo e solo il provvidenziale intervento della polizia ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Sul posto anche le ambulanze del 118, per prendersi cura dell'uomo, in evidente stato di agitazione.

Il protagonista dell'episodio è un 68enne italiano con precedenti per vari reati. La vittima, invece, è la donna di 40 anni, anche lei italiana, che lo aiuta nel disbrigo delle faccende domestiche. Verso le 19.45 di ieri tra i due è scoppiata una lite con l'uomo che ha iniziato ad offendere e minacciare la donna. Il tutto impugnando la pistola ad aria compressa. Quando la 40enne ha visto l'uomo armarsi con la balestra, è scappata urlando e chiedendo aiuto e nel giro di poco sono arrivati i poliziotti che hanno sequestrato le due armi. Dalla perquisizione della casa sono saltati fuori anche un coltello, un machete e una roncola oltre a pallini di piombo per la pistola e 32 dardi per balestra. L'uomo è stato denunciato.