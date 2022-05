06.05.2022 h 17:04 commenti

Minaccia il rivale in amore e si fa dare 10mila euro: "Mi hai rubato la fidanzata"

L'uomo è accusato di estorsione. Oggi al Tribunale di Prato, è stata ascoltata la presunta parte lesa che sarebbe stata minacciata anche con un coltello

Si sarebbe fatto consegnare diecimila euro dal rivale in amore come risarcimento per avergli portato via la donna. In Cina i conti, anche in campo affettivo, si regolano così ma in Italia assumono i contoni di una vera e proprio estorsione. E' l'accusa con cui un cinese di circa cinquant'anni, residente a Prato, è finito sul banco degli imputati. A puntargli il dito contro, un connazionale suo conoscente, oggi, 6 maggio, sentito dalle parti davanti al Tribunale di Prato. I fatti contestati risalgono al 2015 e sono emersi nel corso di un'altra indagine dei carabinieri. Secondo l'accusa, rappresentata dalla pm Laura Canovai, l'uomo avrebbe preteso 15 mila euro e ne avrebbe ottenuto 10mila per risarcire "il furto d'amore" subito. La donna lo avrebbe lasciato per mettersi con il connazionale con cui ha poi messo su famiglia. La presunta parte lesa ha confermato di essere stato costretto a pagare e di essere stato minacciato con una pistola.

La difesa, affidata all'avvocato Antonino Denaro, punta a smontare l'impianto accusatorio partendo dal presunto passaggio di soldi e dalla motivazione alla base dell'accusa. In particolare l'uomo non ha saputo spiegare da dove venissero i soldi che avrebbe pagato all'imputato.