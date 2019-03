Ha seminato il panico in via Garibaldi all'angolo con piazza Mercatale minacciando i passanti e gli avventori dei vari locali presenti in questa porzione di centro, impugnando una siringa sporca di sangue prima di essere bloccato e arrestato dalla polizia prontamente intervenuta. E' successo questa notte, 8 marzo attorno all'una. A finire in manette è stato il 46enne pratese che lo scorso gennaio si è reso protagonista di un altro episodio di follia rubando e danneggiando un'ambulanza della Pubblica Assistenza ( LEGGI) . Il 46enne venne inseguito, bloccato in viale Galilei e poi arrestato. Il giudice aveva convalidato l'arresto ma lo aveva rimesso in libertà.