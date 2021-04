03.04.2021 h 08:54 commenti

Minaccia i farmacisti con una pistola e scappa con l'incasso

Momenti di paura ieri sera nella Farmacia Falchi al Soccorso: ha agito un bandito solitario che impugnava un'arma

Ha minacciato i farmacisti impugnando una pistola e si è fatto consegnare i soldi della cassa per poi scappare, probabilmente utilizzando un monopattino elettrico. E' stato un bandito solitario a rapinare, ieri sera 2 aprile, poco prima dell'orario di chiusura, la farmacia Falchi in via Roma al Soccorso. Un colpo fulmineo con il malvivente che secondo i testimoni parlava italiano e ha agito nonostante fosse ancora pieno giorno con tante persone in strada. Immediato l'allarme alle forze dell'ordine, con i carabinieri che sono subito intervenuti e hanno iniziato le ricerche del fuggitivo. I militari hanno effettuato i rilievi all'interno della farmacia, alla ricerca di eventuali impronte lasciate dal rapinatore. Acquisite anche le immagini delle telecamere di sicurezza. Nessuna delle persone presenti nella farmacia ha riportato conseguenze fisiche, a parte un comprensibile spavento. Ancora da quantificare con esattezza la somma rapinata, ma dovrebbe essere ingente, visto che si era a fine giornata.

Edizioni locali collegate: Prato

