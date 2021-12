06.12.2021 h 12:35 commenti

Minaccia gli automobilisti in transito, arrestato da due poliziotti appena smontati dal servizio

Un uomo di 76 anni usava due tubi metallici come fossero le canne di una doppietta. Preso dopo un inseguimento nelle strade del Macrolotto Due

Aveva legato due tubi metallici con del nastro isolante, come fossero la canna di una doppietta da caccia, e con quelli minacciava dalla sua auto gli automobilisti in transito nella zona industriale del Macrolotto Due. E' successo nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 5 dicembre, protagonista un 76enne di origine calabrese, con precedenti penali, attualmente domiciliato in un albergo di Firenze.

A interrompere l'azione dell'anziano sono stati due poliziotti delle Volanti che, smontando dal servizio, stavano rientrando a casa sulle rispettive auto. Verso le 19.45 i due hanno visto l'uomo dentro una Fiat Panda parcheggiata in via Onorio Vannucci, mentre stava puntando quella che sembrava un'arma. Hanno deciso di controllare, ma l'anziano è scappato via. Ne è nato un inseguimento concluso nella vicina via Galvani quando gli agenti sono riusciti a bloccare la fuga, con la Panda che ha sbattuto contro l'auto di uno dei poliziotti. L'anziano è stato quindi bloccato e portato in Questura. Qui non è stato in grado di spiegare le ragioni del suo gesto, salvo lanciare minacce nei confronti della ex moglie. E' stato arrestato per i reati di minaccia aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e procurato allarme. In attesa del pronunciamento del giudice, il questore ha messo un foglio di via obbligatorio da Prato per due anni.