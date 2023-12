18.12.2023 h 12:05 commenti

Minaccia dipendenti e utenti dell'anagrafe, denunciato 67enne

L'uomo, in forte stato di alterazione, è entrato nell'edificio urlando, poi ha strattonato una dipendente e impaurito gli utenti impugnando l'asta di una bandiera. Sul posto è intervenuta la Municipale

Momenti di paura questa mattina 18 dicembre all'anagrafe centrale di via Santa Caterina per un uomo che, in forte stato di alterazione, ha minacciato dipendenti e utenti. Tutto è successo intorno alle 10 quando un 67enne di nazionalità marocchina è entrato nell'edificio e si è diretto, saltando la coda, verso una dipendente urlando che voleva parlare con la dirigente. La donna è stata anche strattonata e minacciata. L'uomo ha poi indirizzato la sua aggressività verso le altre persone presenti minacciandole con l'asta di una delle bandiere che si trovano nella sala d'attesa.

Sul posto è intervenuta la Municipale che ha accompagnato l'uomo al comando di piazza dei Macelli dove è stato identificato e in seguito alla querela sporta dalla dipendente comunale , denunciato per percosse e minacce.

