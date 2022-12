20.12.2022 h 10:45 commenti

Minaccia di uccidersi dopo la lite con il fidanzato, salvata dai poliziotti

Decisiva l'azione di uno degli agenti della Sala operativa che dopo aver parlato a lungo al telefono con la ventenne, ha guadagnato la sua fiducia e l'ha raggiunta scongiurando l'insano gesto

E' stato decisivo l'intervento di un poliziotto della Sala operativa della Questura di Prato per salvare una giovane di 20 anni che minacciava di uccidersi dopo una lite con il fidanzato. L'agente, dopo aver contattato al telefono la ragazza, è riuscito a guadagnare la sua fiducia e a farsi indicare il punto dove si trovava, per poi raggiungerla e farla desistere dai propositi suicidi.

Il fatto è successo a Prato nei giorni scorsi, ma solo oggi è stato reso noto dalla Questura. A dare l'allarme, chiamando il 112, è stato il fidanzato della giovane che, dopo aver ricevuto una serie di messaggi dal tono inequivocabile dalla ragazza, non ha esitato a chiedere aiuto alla polizia. In particolare a preoccupare era la foto mandata della giovane di un tubo attaccato con lo scotch allo scarico dell'auto della madre, con la quale la ventenne si era allontanata. Gli agenti in servizio alla centrale operativa si sono subito attivati cercando di localizzare il punto dove si trovava la giovane. Intanto uno dei poliziotti era riuscito a contattare al telefono la giovane, iniziando una lunga conversazione e cercando in tutti i modi di calmare la ragazza che sembrava davvero sul punto di compiere l'insano gesto. Il poliziotto è anche riuscito a fissare un incontro con la giovane che ha preteso però che si presentasse in borghese e con un'auto civile.

L'agente si è così recato nella zona del Macrolotto 1, dove era stata nel frattempo localizzata l'auto della giovane. Intanto, in maniera discreta, anche le Volanti sono state fatte convergere in zona. Ma fortunatamente non c'è stato bisogno del loro intervento. Una volta raggiunta dal poliziotto, la ragazza è scoppiata in un pianto liberatorio e si è fatta abbracciare, consegnando anche il tubo che aveva già preparato per collegarlo allo scarico dell'auto.