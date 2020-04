14.04.2020 h 14:36 commenti

Minaccia di morte la vicina di casa che ha fatto interrompere il banchetto di Pasqua nei garage

E' dovuta intervenire la polizia per riportare la calma in un condominio alle Fontanelle. Alla fine è stato denunciato per minacce gravi un uomo di 53 anni

Aveva allestito un banchetto nel garage condominiale per festeggiare la Pasqua insieme ai familiari, ma la festa era stata interrotta dall'arrivo di una pattuglia della polizia municipale che l'aveva costretto a interrompere il pranzo. A quel punto, indispettito, ha aspettato che gli agenti si allontanassero e se l'è presa con una condomina, accusandola di aver chiamato i vigili e minacciandola di morte. E' successo il pomeriggio del giorno di Pasqua, alle Fontanelle. A quel punto è dovuta intervenire la polizia con le Volanti che hanno riportato l calma e poi denunciato per minacce gravi l'uomo, un 53enne italiano con precedenti di polizia.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus