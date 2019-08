06.08.2019 h 13:27 commenti

Minaccia di morte la fidanzata e i familiari: in carcere giovane pregiudicato

Dietro le sbarre un ventinovenne con una lunga sfilza di precedenti. Nel 2017 fu arrestato per tentato omicidio. La relazione con la ragazza è andata avanti per anni tra alti e bassi fino alla denuncia di qualche giorno fa

“Ti ammazzo, ammazzo te, il tuo fratellino e tutta la famiglia”. Minacce di morte continue quelle che un marocchino di 29 anni rivolgeva alla fidanzata connazionale di 22. Lei, alla fine, stanca di subire non solo le minacce ma anche le botte e i pedinamenti, lo ha denunciato e fatto arrestare. Il sostituto Laura Canovai ha chiesto e ottenuto in pochi giorni la custodia cautelare in carcere mettendo fine alle violenze fisiche e verbali. I carabinieri sono andati a prendere l'uomo a casa nei giorni scorsi e lo hanno trasferito al carcere della Dogaia dove è rinchiuso con l'accusa di stalking. Il marocchino è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine: nel 2017 fu arrestato per il tentato omicidio di uno spacciatore ma poi fu condannato per lesioni gravissime. Nel suo curriculum anche precedenti per danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti, rapina, furto. La relazione sentimentale con la sua connazionale è andata avanti per anni, sempre tra alti e bassi. Un paio di anni fa i due avevano convissuto per qualche mese, per poi lasciarsi e riprendersi di nuovo. Un rapporto a singhiozzo contraddistinto dalla violenza che l'uomo non ha mai nascosto tanto da aver minacciato di morte la fidanzata anche davanti ad un'amica. Numerosi gli episodi raccontati in sede di denuncia. In una occasione lui avrebbe schiacciato un piede alla ragazza passandoci sopra con la macchina; in un'altra l'avrebbe aspettata sotto casa dell'amica dove lei si era rifugiata dopo un'aggressione e, quando l'ha vista uscire, l'avrebbe schiaffeggiata procurandole lesioni al viso e al collo. E' stata una delle ultime violenze subite dalla ragazza prima della denuncia e dell'arresto.



