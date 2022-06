15.06.2022 h 12:48 commenti

Minaccia di morte la compagna davanti ai poliziotti intervenuti per appianare una lite, arrestato

Dietro le sbarre è finito un cinquantenne accusato di maltrattamenti. Ieri ha lasciato la compagna senza le chiavi di casa e lei, stanca di subire, ha chiesto aiuto alla polizia a cui ha raccontato anche i precedenti episodi di cui sarebbe stata vittima

Davanti ai poliziotti intervenuti per appianare una lite familiare, ha pesantemente minacciato di morte la compagna dicendole che l'avrebbe buttata dal balcone. Minacce ripetute che alla fine hanno convinto gli agenti ad arrestarlo. In carcere è finito un italiano di 50 anni, accusato di maltrattamenti. E' successo nella giornata di ieri, martedì 14 giugno, nella zona di Ponte Petrino. Gli agenti sono intervenuti nell'abitazione della coppia su richiesta della donna a cui il convivente aveva sottratto le chiavi di casa. L'uomo è stato chiamato mentre era al lavoro e invitato a rincasare. Una volta tornato, se l'è presa con la donna nonostante la presenza della polizia. Inutile ogni tentativo di riportare la calma. Il cinquantenne, già noto per precedenti penali, è stato arrestato anche dopo il racconto della convivente che ha parlato di precedenti episodi di violenza e maltrattamenti mai denunciati per paura di ritorsioni. Titolare dell'inchiesta è il sostituto Lorenzo Boscagli.



