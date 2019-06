02.06.2019 h 14:35 commenti

Minaccia di morte i genitori che non gli danno i soldi per la droga e le slot: arrestato

In manette un trentenne che dopo essere stato denunciato dalla polizia su richiesta dei familiari, stanchi dei continui soprusi, era tornato nella loro casa con un martello

Un trentenne pratese è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. E' successo ieri mattina, sabato 1 giugno, quando gli agenti hanno bloccato l'uomo che si era barricato all'interno della casa dei genitori. Con sé aveva un martello e non è chiaro cosa volesse fare. Lo stesso giovane era stato denunciato la sera precedente, quando i poliziotti erano intervenuti su richiesta del padre e della madre del 30enne. Quest'ultimo li aveva minacciati pretendendo dei soldi, forse per acquistare droga o per giocare alle slot. Al rifiuto, aveva minacciato di morte i genitori che, impauriti, avevano chiamato la polizia.

Dopo essere stato denunciato per tentata estorsione, minacce e danneggiamento, il 30enne è tornato alla carica e ieri mattina ha chiamato la madre minacciando ritorsioni per quanto avvenuto la sera prima. La donna è allora corsa dal marito sul posto di lavoro e insieme hanno chiamato di nuovo la polizia. All'arrivo degli agenti, il giovane era chiuso dentro casa e quando è stata aperta la porta ha iniziato a minacciare di morte i due genitori. Dalla perquisizione è poi saltato fuori il martello, nascosto nello zainetto. A quel punto il 30enne è stato arrestato.