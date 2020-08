11.08.2020 h 11:41 commenti

Minaccia di gettarsi dalla rotatoria della Questura ma viene messo in salvo dai poliziotti: traffico in tilt sulla declassata

L'uomo si era appeso alla recinzione sopra il sottopasso dopo avere inscenato una protesta solitaria. La Municipale ha chiuso al traffico la strada

Traffico fortemente rallentato, dalle 11 di stamani 11 agosto, sulla declassata all'altezza della rotatoria della Questura per una persona che minacciava di gettarsi dalle recinzioni che sovrastano il sottopasso. Sul posto sono intervenuti i poliziotti che sono riusciti a tranquillizzare l'uomo e poi, con uno stratagemma, poco dopo le 12.30 lo hanno afferrato e messo in salvo (), mentre da sotto i vigili del fuoco avevano posizionato i sistemi di sicurezza. Intanto la polizia municipale aveva chiuso l'accesso alla rotatoria e lunghe code sono state segnalate in entrambi i sensi di marcia. Tra l'altro nella zona sono in corso dei lavori che già avevano provocato problemi di viabilità fin dalle prime ore del mattino.

Sembra che la persona si fosse recata all'ufficio stranieri della vicina Questura per poi uscire visibilmente alterato. Non è chiaro se si era presentato senza appuntamento oppure se non era riuscito a risolvere il problema burocratico che aveva. Fatto sta che prima ha inscenato una sorta di manifestazione di protesta solitaria, per poi scavalcare la recinzione e restare pericolosamente appeso sopra il vuoto. Per fortuna i poliziotti, intervenuti con il funzionario, sono riusciti a risolvere la cosa senza che nessuno si facesse male. La strada è stata poi riaperta.