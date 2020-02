23.02.2020 h 22:44 commenti

Minaccia di gettarsi dal terzo piano, 39enne salvata dall'intervento dei soccorritori

Momenti di forte tensione in viale Piave: la donna voleva gettarsi dal palazzo, che si trova a poca distanza dal Castello dell'Imperatore. Chiusa la strada per consentire ai vigili del fuoco di mettere i teli di sicurezza

Momenti di tensione stasera, domenica 23 febbraio, per una donna che minacciava di gettarsi dal terzo piano di un palazzo del centro. Alla fine, per fortuna, i soccorritori sono riusciti a convincerla a desistere dal proposito e l'hanno messa in salvo.

E' successo in viale Piave, intorno alle 21.40. La donna è una 39enne, che aveva manifestato intenti suicidi. Immediato l'allarme con le pattuglie di polizia, carabinieri e polizia municipale che sono accorse sul posto, a pochi metri dal Castello dell'Imperatore. Intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno utilizzato il carro teli per mettere in sicurezza l'area dove la donna poteva gettarsi.