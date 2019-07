29.07.2019 h 13:34 commenti

Minaccia di far saltare tutto il palazzo con il gas. I vicini esasperati: "Abbiamo rischiato di morire. Il Comune intervenga"

Notte di paura in via Pallacorda dove sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco. L'uomo poche ore prima era già andato in escandescenza ed era intervenuto il 118. Vive in un alloggio assegnato dall'amministrazione comunale

Ha minacciato di fare esplodere la sua casa con il gas e solo l'intervento in forze della polizia e dei vigili del fuoco ha evitato una tragedia. E' successo poco dopo la mezzanotte di oggi, 29 luglio, in via Pallacorda, a due passi dal castello dell'Imperatore. E ora i condomini del palazzo hanno paura e chiedono al Comune di intervenire. L'appartamento dove si è verificato il fatto è stato infatti assegnato dal Comune alla persona che vi abita. L'allarme stanotte è stato dato dagli stessi vicini, che hanno sentito l'uomo rompere oggetti e minacciare di far saltare tutto il palazzo con il gas. La polizia è prontamente intervenuta, ha fatto irruzione nella casa e ha bloccato l'uomo che è stato portato in ospedale, mentre i vigili del fuoco hanno chiuso e controllato il gas. Secpondo quanto riferito dai vicini, l’ambulanza era già intervenuta alle 15 di ieri domenica con l'uomo in preda ad una una crisi violenta che scagliava oggetti e urlava. "Mi chiedo - dice uno dei vicini - se verrà lasciato tornare ancora una volta l'uomo a risiedere nell’appartamento. In passato ho informato il Comune circa i problemi di quiete pubblica creati dall'uomo a cui è stato assegnato l'appartamento, che impediva al vicinato di dormire e disturbava continuamente, specie durante la notte. Non ho mai ottenuto risposta e sembra che sia stata trascurata la gravità della cosa. Stanotte si è rischiata la tragedia, che è stata evitata per un soffio".

