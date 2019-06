17.06.2019 h 11:47 commenti

Si cosparge di benzina in casa: trasferito d'urgenza a Careggi per complicazioni respiratorie

Momenti di apprensione questa mattina in via Colombo. L'uomo, inizialmente non sembrava grave, ma poi è stato necessario il trasferimento in codice rosso a Careggi a causa delle esalazioni respirate

Momenti di terrore, questa mattina 17 giugno, in via Colombo per un uomo che si è cosparso di benzina e minacciava di darsi fuoco all'interno della sua abitazione. Sul posto, dopo l'allarme dato dai familiari, sono intervenuti verso le 9.30 la polizia, i vigili del fuoco e il 118.

Inizialmente sembrava che i soccorritori fossero riusciti a far desistere l'uomo, di nazionalità albanese, dal suo intento suicida. In realtà, come precisato in un secondo momento dalla Questura, dopo essere stato portato in ospedale, l'uomo si è aggravato a causa di complicazioni respiratorie dovute alla benzina inalata. E' stato quindi trasferito in codice rosso a Careggi per le cure del caso. Dagli accertamenti sembra che l'uomo soffrisse di problemi di natura psichica.

Edizioni locali collegate: Prato

