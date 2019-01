Momenti di tensione questo pomeriggio, 17 gennaio, in via Roncioni. L'allarme è scattato attorno alle 16. Un uomo di origine marocchina ha minacciato di buttarsi dal terrazzo della sua abitazione al quarto piano di una palazzina. Con se aveva sua figlia di 7 anni. A scatenare la reazione è stato lo sfratto esecutivo che la famiglia ha ricevuto nel pomeriggio.Dopo una lunga trattativa, condotta dall'ispettore della squadra mobile, Marco Fazzi, l'uomo è rientrato in casa. La famiglia ha ottenuto una proroga di una settimana. La storia è complessa. La famiglia ha sempre pagato l'affitto al vecchio proprietario di casa a cui poi è subentrata la banca per problemi finanziari. A quanto sembra non è stato possibile trovare un accordo tra gli inquilini e l'istituto di credito che ha quindi proceduto con lo sfratto. Oggi pomeriggio si è presentato il fabbro a cambiare la serratura.Sul posto sono sopraggiunti anche un'ambulanza della Pubblica Assistenza L'Avvenire con medico a bordo inviata dal 118 per precauzione e i vigili del fuoco con un'autoscala. Il telo di salvataggio è stato subito sistemato sulla terrazza del primo piano che è più grande di quella dove si è sporto l'uomo in modo da attutirne l'eventuale caduta.