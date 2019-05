25.05.2019 h 12:08 commenti

Minaccia di buttarsi dal cavalcavia sull'autostrada: momenti di apprensione per una 47enne

La donna ha cercato di salire sulle reti del ponte in via del Molinuzzo. Intervenuti i carabinieri con la polizia e i vigili del fuoco, mentre la Stradale era pronta a chiudere il traffico sull'A11

Momenti di apprensione, stamani 25 maggio, sul cavalcavia autostradale di via del Molinuzzo, per una donna cinese di 47 anni che minacciava di buttarsi di sotto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia e i vigili del fuoco, mentre le pattuglie della polizia stradale erano sotto il cavalcavia, pronte a interrompere la circolazione in caso di bisogno. La donna, secondo quanto riferito, era in evidente stato confusionale, piangeva e faceva riferimento a non meglio precisati problemi di natura familiare. In quel punto il cavalcavia è protetto da un'alta rete e così non c'è mai stato il concreto rischio che la donna si gettasse, anche perché, dopo aver provato ad arrampicarsi sulla rete, aveva desistito. Così carabinieri e poliziotti, insieme ai vigili del fuoco, sono riusciti a tranquillizzarla e a convincerla, intorno alle 10.20, a salire sull'ambulanza del 118, che l'ha portata al pronto soccorso dove è stata ricoverata in codice verde per lo stato confusionale.



