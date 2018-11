14.11.2018 h 12:57 commenti

Minaccia con una siringa una negoziante del centro e la rapina: arrestato

L'uomo ha anche spintonato la titolare del negozio per poi strapparle dalle mani lo smartphone. La polizia lo ha rintracciato nei giardini di via Colombo. Era già agli arresti domiciliari in una struttura dell'Asl dalla quale era evaso

Ha minacciato con una siringa e poi spintonato la titolare di un negozio di oggettistica e articoli da regalo di via Muzzi. Poi le ha strappato di mano lo smartphone ed è fuggito. Ma la fuga del rapinatore è durata poco, visto che i poliziotti delle Volanti, dopo essersi fatto descrivere l'uomo dalla vittima, lo hanno rintracciato nei giardini di via Colombo, ancora con il telefonino rapinato.

E' successo ieri mattina, 13 novembre, intorno alle 13 e in manette è finito un 42enne italiano, residente a Campi Bisenzio, tossicodipendente, attualmente agli arresto domiciliari in una struttura dell'Asl di Prato.

La negoziante, una pratese di 70 anni, ha riconosciuto l'uomo, nei cui confronti è così scattato l'arresto sia per rapina aggravata sia per l'evasione. Il giudice ha deciso di rimetterlo agli arresti domiciliari nella stessa struttura dalla quale si era allontanato.



