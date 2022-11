15.11.2022 h 15:38 commenti

Minaccia con un pezzo di vetro i poliziotti intervenuti a difesa della moglie

E' successo domenica mattina in una casa alla Pietà. Gli agenti per bloccare l'esagitato hanno dovuto utilizzare lo spray urticante

Quando ha visto i poliziotti, intervenuti per sedare una lite domestica tra marito e moglie, è andato in escandescenza e brandendo un frammento di vetro si è scagliato contro gli agenti che, per neutralizzarlo, hanno dovuto utilizzare lo spray urticante non senza che due poliziotti rimanessero leggermente contusi nel parapiglia. E' successo domenica mattina 13 novembre, in una abitazione della zona della Pietà, dove la polizia era intervenuta dopo la segnalazione dei vicini che avevano sentito provenire grida dalla casa dove abita una famiglia di origine marocchina. Alla fine del movimentato episodio, il marito è stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, alle quali si aggiunge la denuncia per i maltrattamenti in famiglia. Tra l'altro l'uomo già nel 2020 era stato ammonito dal questore proprio per il suo comportamento nei confronti dei familiari. Il marocchino è poi comparso davanti al giudice che ha disposto per lui l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

